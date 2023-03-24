Хартли: Кравец проделал большую работу в «Авангарде»

Бывший главный тренероценил работув нынешнем сезоне.

«Вижу ли я в нынешнем "Авангарде" своё наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты.

Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют её ценность. Если есть система без определённых нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь.

Нужно отметить Михаила Кравца, который проделал большую работу. Он большой молодец», — передает слова Хартли Чемпионат.

Напомним, что «Авангард» вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ, обыграв «Металлург» со счетом 4:0 в серии. В следующем раунде омичи встретятся с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал» (3:1 в серии).