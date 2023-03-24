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    Хартли: Кравец проделал большую работу в «Авангарде»

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    Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил работу Михаила Кравца в нынешнем сезоне.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Вижу ли я в нынешнем "Авангарде" своё наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты.

    Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют её ценность. Если есть система без определённых нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь.

    Нужно отметить Михаила Кравца, который проделал большую работу. Он большой молодец», — передает слова Хартли Чемпионат.

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