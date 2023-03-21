«Металлург» — «Авангард»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

Счет был открыт уже на 5-й минуте первого периода. Нападающий «Авангарда» Корбан Найт забил гол с передач Рида Буше и Виктора Сведберга.
Хозяевам удалось сравнять счет спустя 6 минут игрового времени. Отличился форвард «Металлурга» Максим Карпов.
За пять с половиной минут до конца основного времени защитник магнитогорской команды Григорий Дронов вывел свою команду вперед.
Спустя всего минуту защитник «Авангарда» Виктор Сведберг точным броском спас команду от поражения и перевел игру в овертайм.
В дополнительном времени сильнее оказались гости. Победный гол на счет нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.
После этого матча «Авангард» остался в шаге от выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3:0. Следующий матч между «Авангардом» и «Металлургом» состоится 23 марта в Магнитогорске.