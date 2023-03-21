«Металлург» — «Авангард»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

одержал победу над(3:2 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ (счет в серии 3:0).

Счет был открыт уже на 5-й минуте первого периода. Нападающий «Авангарда» Корбан Найт забил гол с передач Рида Буше и Виктора Сведберга.

Хозяевам удалось сравнять счет спустя 6 минут игрового времени. Отличился форвард «Металлурга» Максим Карпов.

За пять с половиной минут до конца основного времени защитник магнитогорской команды Григорий Дронов вывел свою команду вперед.

Спустя всего минуту защитник «Авангарда» Виктор Сведберг точным броском спас команду от поражения и перевел игру в овертайм.

В дополнительном времени сильнее оказались гости. Победный гол на счет нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

КХЛ. Плей-офф. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1). Голы: Найт — 3 (Буше, Сведберг), 05:58 — 0:1. Карпов — 1 (Майе), 11:46 — 1:1. Дронов — 3 (Керран, Лайпсик), 54:26 — 2:1. Сведберг — 1 (Буше, Ткачев), 55:41 — 2:2. Грицюк — 3, 64:31 — 2:3Вратари: Паскуале — ДемченкоБроски: 34 (11+10+13+0) — 26 (7+5+8+6)Штраф: 4 — 10

После этого матча «Авангард» остался в шаге от выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3:0. Следующий матч между «Авангардом» и «Металлургом» состоится 23 марта в Магнитогорске.