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    Федоров о победе над «Локо»: Отличные скорости, обе команды сыграли в быстрый, энергичный хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в 4-м матче 1/4 Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Отличные скорости, обе команды сыграли в быстрый, энергичный, атакующий хоккей, в давление. Забили свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне, без шайбы на своих местах. Сделали выводы по своей зоне обороны.

    Структура игры меняется в том случае, если мы правильно и лучше выполняем индивидуально свои обязанности. Это игра с шайбой и без нее. Хоккей быстрый, маленькие площадки диктуют свой ритм. Шайба всегда идет вперед, в соответствии с этим обе команды играют в интенсивное и правильное давление тремя-четырьмя игроками. Наша команда фактически по составу мало изменилась, поэтому искать другие варианты не совсем будет выходом из какого-то положения. Стараемся направлять ребят на правильный путь.

    Как главному тренеру команды мне больше импонирует агрессия, угроза воротам соперника. Если вратарь тебя четко видит — то вратарь не пропустит. Если нет — то, конечно, нужен бросок. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину любого характера. Особенно в плане удалений. Все игроки двигались, были заняты прямым делом. Все понимали цену любого неправильного действия и удаления», — приводит слова Федорова пресс-служба ЦСКА.

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