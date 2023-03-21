НХЛ не будет менять формат Кубка Стэнли

Комиссионер Национальной хоккейной лигине считает необходимым менять формат проведения Кубка Стэнли.

«Лига принимает во внимание все мнения клубов и специалистов, но на данный момент, мы полагаем, что генеральные менеджеры согласны с тем, что система отлично работает.

Знаю, что некоторые люди могут предпочитать сделать что-то по-другому. Но текущий формат работает хорошо. Мы не собираемся вносить какие-либо изменения», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

Напомним, с 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла с восьмой, вторая — с седьмой и так далее.

Затем была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.