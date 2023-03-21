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    НХЛ не будет менять формат Кубка Стэнли

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    Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн не считает необходимым менять формат проведения Кубка Стэнли.

    НХЛ не будет менять формат Кубка Стэнли
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    НХЛ не будет менять формат Кубка Стэнли

    «Лига принимает во внимание все мнения клубов и специалистов, но на данный момент, мы полагаем, что генеральные менеджеры согласны с тем, что система отлично работает.

    Знаю, что некоторые люди могут предпочитать сделать что-то по-другому. Но текущий формат работает хорошо. Мы не собираемся вносить какие-либо изменения», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

    Напомним, с 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла с восьмой, вторая — с седьмой и так далее.

    Затем была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

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