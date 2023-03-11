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    Козлов: Обидно, что так рано закончили сезон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о проигранной серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции с «Адмиралом» (2:4). Команда проиграла в 6-м матче со счетом 3:2.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Комментарий по матчу? Обидное поражение. Игра была равной, соперник воспользовался своими шансами, их реализовал. Всё.

    Многие матчи в серии складывались нелогично? Да, согласен. Нам голы залетели тоже необычные. Но ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон, хотя он для нас был неплохой.

    Четыре броска во втором периоде? Мы начали период в меньшинстве, соперник воспользовался этим преимуществом, плюс болельщики их погнали вперёд. Не сказал бы, что во втором периоде у нас были какие-то провалы. Соперник удачно воспользовался своими шансами», — передает слова Козлова Чемпионат.

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