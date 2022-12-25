«Ак Барс» по буллитам обыграл «Сочи»

выиграл у «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ. Победа досталась казанцам в серии буллитов.

Основное время закончилось со счетом 3:3. У «Ак Барса» забили Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков. За сочинцев по шайбе забросили Амир Гараев, Артем Николаев и Матвей Мичков.

В серии буллитов бросок Александра Радулова стал для казанцев победным.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Радулов — 15 (бол., Галиев, Шипачев), 1:39 — 0:1. Гараев — 4 (Федоров, Николаев), 23:38 — 1:1. Мичков — 1 (бол., Федоров, Мачулин), 33:50 — 2:1. Кагарлицкий — 7 (Радулов), 35:04 — 2:2. Панюков — 3 (Семенов, Журавлев), 50:02 — 2:3. Николаев — 7 (Федоров, Гормли), 58:53 — 3:3Победный буллит: РадуловВратари: Плешков — БиляловШтраф: 6 — 6Броски: 30 (8+11+9+2) — 35 (16+8+8+3)

«Ак Барс» занимает 7-ю строчку с 49 баллами на Востоке. Для «Сочи» это поражение 14-е подряд. В турнирной таблице Западной конференции он занимает 11-е место с 18 очками.