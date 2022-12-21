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    «Северсталь» в овертайме вырвала волевую победу у «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над «Сочи» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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    За сочинский клуб счет в матче открыл Дмитрий Уткин.

    Голами в составе победителей отличились Робин Пресс и Даниил Вовченко (в овертайме).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Уткин — 2 (Алтыбармакян), 36:06 — 0:1. Пресс — 7 (Иванцов, Пыленков), 56:38 — 1:1. Вовченко — 12 (бол., Пилипенко, Пыленков), 63:47 — 2:1Вратари: Самонов (62:39 — 63:06, 63:12 — 63:37) — ПлешковБроски: 39 (13+11+12+3) — 21 (8+8+5+0)Штраф: 4 — 4

    «Северсталь» занимает девятое место на «Западе», набрав 40 очков в 41 матче. «Сочи» находится на 11-й строчке с 17 очками в 40 играх.

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