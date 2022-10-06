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    «Адмирал» по буллитам одолел «Локомотив»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Локомотив
    Владивостокский «Адмирал» одержал победу по буллитам над ярославским «Локомотивом» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе хозяев отличились в основное время нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак, победный буллит исполнил Николай Чебыкин.

    Шайбы «Локо» записали на свой счет нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Березкин — 1 (Алексеев), 17:54 — 0:1. Гареев — 2 (Чебыкин), 31:32 — 1:1. Шулак — 5 (Уильямс, Файзуллин), 37:56 — 2:1. Елесин — 2 (Алексеев, Иванов), 44:30 — 2:2Победный буллит: ЧебыкинВратари: Серебряков — БочаровБроски: 21 (10+6+4+1) — 34 (8+6+18+2)Штраф: 4 — 0
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