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    СКА вырвал волевую победу у ЦСКА в армейском дерби

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от петербургского СКА (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе хозяев отличились нападающий Константин Окулов и защитник Никита Нестеров.

    Затем питерцы усилиями защитника Даниила Пыленкова и форварда Марата Хайруллина перевели встречу в овертайм, где победу СКА принес гол нападающего Максима Грошева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Окулов — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 7:53 — 1:0. Нестеров — 2 (бол., Окулов), 26:15 — 2:0. Пыленков — 1 (Педан, Зыков), 39:29 — 2:1. Хайруллин — 9 (Жафяров, Пыленков), 55:32 — 2:2. Грошев — 3 (п.в.), 62:33 — 2:3Вратари: Рейдеборн (60:12) — НиколаевБроски: 43 (15+12+15+1) — 29 (9+9+10+1)Штраф: 8 — 10

    ЦСКА с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 27 баллами на счету продолжает занимать первую строчку Запада.

    Питерцы одержали 13-ю победу в сезоне, в ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

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