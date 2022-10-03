СКА вырвал волевую победу у ЦСКА в армейском дерби

В составе хозяев отличились нападающий Константин Окулов и защитник Никита Нестеров.
Затем питерцы усилиями защитника Даниила Пыленкова и форварда Марата Хайруллина перевели встречу в овертайм, где победу СКА принес гол нападающего Максима Грошева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Окулов — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 7:53 — 1:0. Нестеров — 2 (бол., Окулов), 26:15 — 2:0. Пыленков — 1 (Педан, Зыков), 39:29 — 2:1. Хайруллин — 9 (Жафяров, Пыленков), 55:32 — 2:2. Грошев — 3 (п.в.), 62:33 — 2:3Вратари: Рейдеборн (60:12) — НиколаевБроски: 43 (15+12+15+1) — 29 (9+9+10+1)Штраф: 8 — 10
ЦСКА с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 27 баллами на счету продолжает занимать первую строчку Запада.
Питерцы одержали 13-ю победу в сезоне, в ЦСКА потерпел третье поражение подряд.