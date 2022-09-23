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    «У нас не должно быть клубов-олигархов». Фетисов сравнил уровень КХЛ и НХЛ

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что уровень КХЛ далек от НХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Пока близко ничего нет. По организации, может, все хорошо. Хотя не слежу так пристально. Но то, что удается увидеть… в общем, качество игры — отдельная тема.

    И говорить об этом не рано, а поздно. Надо было раньше говорить. Я же предлагал решение — у нас не должно быть клубов-олигархов. Не деньги, а спортивный принцип, равные возможности должны быть главной движущей силой.

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    • В НХЛ ни один клуб не имеет преимущества даже в доллар перед другими клубами. Иначе он вылетит из лиги. Представьте, если у трех клубов НХЛ будет возможность покупать кого угодно за любые деньги, а у остальных не будет денег на это.

    И кому такая лига будет нужна? Сразу же упадет интерес в разы. И никакого прогресса не будет. Честно говоря, я уже устал об этом рассуждать на протяжении многих лет. Но все остается как есть», — приводит слова Фетисов издание «Аргументы и факты».

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