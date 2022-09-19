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    Шулак тащит «Адмирал», «Автомобилист» разрывает Восток, а СКА сольно правит на Западе. Чем запомнилась прошлая неделя в КХЛ?

    КХЛ: топовые события игровой недели

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    Либор Шулак
    Третья игровая неделя не обошлась без значимых моментов и локальных сенсаций от команд, которых привыкли считать андердогами. LiveSport.Ru пересмотрел крутейшие события прошлых семи дней и объединил их в очередную подборку.

    «Адмирал» — главный прорыв недели

    «Адмирал» в игре с «Куньлунем»
    ХК «Адмирал»

    Кто бы мог подумать, что после семи заходов скромняги из Владивостока бьются с конкурентами с верхних позиций. В своей конференции команда занимает четвертое место с девятью очками и имеет самую образцовую защиту — 10 пропущенных голов. На маленькую сентябрьскую сказку «Адмирала» влияет прайм-форма Либора Шулака.

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    • Чешский защитник достойно выполняет свои прямые обязанности, и это не мешает быть жирнейшим козырем в атаке — в семи играх Шулак зарядил 4 шайбы и выпилил пять ассистов. В почетном списке самых продуктивных хоккеистов чех закрепил за собой шестое место.

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    За минувшие семь дней «Адмирал» успел откатать две встречи дома — оба раза «моряки» вырубили «Салават» (2:0, 2:1 ОТ). В двух раундах с уфимцами Шулак влепил по голу. Конечно, на то, что владивостокцы продолжат идти в топ-5 конференции на дистанции Лига дает ноль гарантий, но бодрый старт выглядит как хороший задаток на дальнейшую борьбу хотя бы за восьмую строчку.

    Игра «Автомобилиста» по-прежнему на топ-уровне

    Брукс Мэйсек
    ХК «Автомобилист»

    На старте сезона «Автомобилист» приватизировал Восточную конференцию и продолжает единолично в ней править. За восемь игр уральцы заработали 13 очков и забросили 31 шайбу. Никто в двух таблицах не приблизился к «Авто» по голам. Мегаформу в дебюте чемпионата набрали сразу четыре форварда екатеринбуржцев.

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    • Лидером среди страйкеров остается ​​Брукс Мэйсек, набравший 6+8, а вторым в рейтинге мощи идет 36-летний Сергей Широков (6+5). Француз Стефан Да Коста третий по продуктивности (4+7), а бонусное упоминание заслуживает Кертис Волк с его 3+8. Суперполезные ребята именно в таком порядке сейчас возглавляют таблицу бомбардиров всей КХЛ.

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    • «Автомобилист» остается одной из трех команд, которая выдает стопроцентные показатели на домашней площадке. Две другие — СКА и «Адмирал». На неприступной арене «Уралец» «Авто» на прошлой неделе накидало по 4+ гола «Спартаку», «Сибири» и «Нефтехимику». И кажется, в ближайшее время у команды Николая Заварухина не будет испытаний, с которыми она бы не справилась и сняла с себя роль лидера Востока.

    СКА идет без потерь

    Никита Камалов
    ХК СКА

    СКА сейчас самый жадный клуб КХЛ. Питерцы остались единственными в регулярке без потерь. Команда Романа Ротенберга отнимает у конкурентов абсолютно все. 16 баллов в восьми матчах и первая позиция в Западной конференции — с таким запасом коллектив с Невы входит в новую неделю.

  • СКА по буллитам обыграл «Северсталь»
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    • Но если еще недавно СКА влегкую вырубал соперников, то в трех последних квестах «армейцев» вынуждали вгрызаться за любую возможность выиграть. На прошлой неделе СКА после понедельничного разгрома «Северстали» спалил немало энергии во время разборок с «Локо» и «Динамо» Москва. А еще одну ответочку с череповецким крепышом питерский топ закрывал серией буллитов, в которой шайбы Марата Хайруллина сохранили кристальную статистику.

    «Авангард» начать хоть что-то набирать

    «Авангард» в Нур-Султане
    ХК «Авангард»

    «Он оживает», — вскрикнули болельщики, показывая на «Авангард» в таблице Восточной конференции, где экс-чемпион торчит на десятом месте с тремя очками в статистике. Первый турнирный балл после 4-матчевой серии нулевых лузов команда Дмитрия Рябыкина украла у «Сибири», замес с которой «ястребы» дотащили до серии буллитов и отдали ее из-за пяти промахов в шести попытках.

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    • Дебютная же победа прилетела «Авангарду» 16-го сентября. Случилось знаковое событие во время стыков с «Барысом» в Нур-Султане. Первый матч из двух омичи традиционно закрыли неудачно, зато во втором Дергачев, Толчинский, Буше, Чистяков и Береглазов зарядили по голу и наконец-то покинули лед на позитиве.

    Возможно, теперь суперзвезды «Авангарда» сделают перезагрузку и рванут в турнирные разборки без боязни продлить серию поражений. Правда, на воротах у омичей по-прежнему все грустно. В семи играх команда пропустила 27 голов. Ни Василий Демченко, ни Станислав Галимов в данный момент не преподносят себя в статусе сверхнадежных киперов.

    Североамериканские легионеры выручают «Барыс»

    «Барыс» в домашней игре в «Авангардом»
    ХК «Барыс»

    Делать свою жизнь более комфортабельной на Востоке начал «Барыс». После цепочки из четырех поражений казахстанцы выбили три победы в четырех следующих заходах, причем все три были добыты на прошлой неделе.

    Поочередно команда Скабелки вырубила «Трактор», «Авангард» и «Сибирь». Удачные шевеления «Барыса» моментально отразились на распределении мест в конференции, где казахстанскому клубу удалось подняться на шестую позицию.

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    • Первые локальные успехи «Барыса» достаются ему, в том числе, и благодаря зарубежным представителям клуба. Продуктивными прошлые семь дней оказались для канадца Линдена Вея, сумевшего забросить 4 шайбы. Не менее решающими на неделе были и ключевые действия форвардов из США Энтони Луиса и Джереми Бракко.

    КХЛ: самые ожидаемые ивенты новой недели

    ЦСКА против «Сочи»
    ХК ЦСКА

    Очередная игровая неделя дарит нам две топ-афиши в понедельник. Интересно будет понаблюдать за выяснениями отношений низов Восточной конференции — «Трактора» и «Авангарда». Сумеют ли омичи поймать позитивную волну после визита в Нур-Султан?

    В Западной конференции в это же время обещается дикий спор между «Динамо» Москва и «Локомотивом» Сине-белые — настоящие топы на старте кампании, но «Локо» умеет забивать и доставлять проблемы фаворитам. Недавние игры с ЦСКА и СКА подпишутся под данным фактом.

    Все прогнозы на хоккей

    Во вторник, 20 сентября, настраиваем телеприемники на Нур-Султан, где нашедший себя «Барыс» предпримет попытки уколоть лидеров Востока, а закроет этот игровой день встреча между «Динамо» Минск и «Северсталью» — две безбашенные команды могут выдать очередной событийный матч.

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    • Среда на этой неделе станет самой богатой на игры в КХЛ. Однако из шести матчей особое внимание притягивает встреча «Ак Барса» и «Спартака». Готова ли народная команда отомстить казанцам за унижение 18-го числа? На кону заманчивый шанс попасть в топ-3 Запада.

    Практически все встречи четверга, 22-го сентября, можно назвать центральными. Ожидаем горячих разборок между «Сибирью» и «Автомобилистом», между «Северсталью» и «Динамо» Москва, между минским «Динамо» и ЦСКА.

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    • На выходных, а конкретно в субботу, очередной раунд ждет СКА и «Динамо» Москва. Команда Кудашова дважды кряду пострадала от питерцев. Но кто знает, вдруг цифра «3» окажется фартовой для столичного клуба. Интересно, к этому моменту «армейцы» по-прежнему не потеряют ни единого балла? Ведь до «Динамо» им придется драться с «Куньлунем».

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