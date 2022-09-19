Шулак тащит «Адмирал», «Автомобилист» разрывает Восток, а СКА сольно правит на Западе. Чем запомнилась прошлая неделя в КХЛ?

«Адмирал» — главный прорыв недели
Кто бы мог подумать, что после семи заходов скромняги из Владивостока бьются с конкурентами с верхних позиций. В своей конференции команда занимает четвертое место с девятью очками и имеет самую образцовую защиту — 10 пропущенных голов. На маленькую сентябрьскую сказку «Адмирала» влияет прайм-форма Либора Шулака.
Чешский защитник достойно выполняет свои прямые обязанности, и это не мешает быть
За минувшие семь дней «Адмирал» успел откатать две встречи дома — оба раза «моряки» вырубили «Салават» (2:0, 2:1 ОТ). В двух раундах с уфимцами Шулак влепил по голу. Конечно, на то, что владивостокцы продолжат идти в топ-5 конференции на дистанции Лига дает ноль гарантий, но бодрый старт выглядит как хороший задаток на дальнейшую борьбу хотя бы за восьмую строчку.
Игра «Автомобилиста» по-прежнему на топ-уровне
На старте сезона «Автомобилист» приватизировал Восточную конференцию и продолжает единолично в ней править. За восемь игр уральцы заработали 13 очков и забросили 31 шайбу. Никто в двух таблицах не приблизился к «Авто» по голам. Мегаформу в дебюте чемпионата набрали сразу четыре форварда екатеринбуржцев.
Лидером среди страйкеров остается Брукс Мэйсек, набравший 6+8, а вторым в рейтинге мощи идет 36-летний Сергей Широков (6+5). Француз Стефан Да Коста третий по продуктивности (4+7), а бонусное упоминание заслуживает Кертис Волк с его 3+8. Суперполезные ребята именно в таком порядке сейчас возглавляют таблицу бомбардиров всей КХЛ.
СКА идет без потерь
СКА сейчас самый жадный клуб КХЛ. Питерцы остались единственными в регулярке без потерь. Команда Романа Ротенберга отнимает у конкурентов абсолютно все.
Но если еще недавно СКА влегкую вырубал соперников, то в трех последних квестах «армейцев» вынуждали вгрызаться за любую возможность выиграть. На прошлой неделе СКА после понедельничного разгрома «Северстали» спалил немало энергии во время разборок с «Локо» и «Динамо» Москва. А еще одну ответочку с череповецким крепышом питерский топ закрывал серией буллитов, в которой шайбы Марата Хайруллина сохранили кристальную статистику.
«Авангард» начать хоть что-то набирать
«Он оживает», — вскрикнули болельщики, показывая на «Авангард» в таблице Восточной конференции, где экс-чемпион торчит на десятом месте с тремя очками в статистике. Первый турнирный балл после 4-матчевой серии нулевых лузов команда Дмитрия Рябыкина украла у «Сибири», замес с которой «ястребы» дотащили до серии буллитов и отдали ее из-за пяти промахов в шести попытках.
Дебютная же победа прилетела «Авангарду» 16-го сентября. Случилось знаковое событие во время стыков с «Барысом» в Нур-Султане. Первый матч из двух омичи традиционно закрыли неудачно, зато во втором Дергачев, Толчинский, Буше, Чистяков и Береглазов зарядили по голу и наконец-то покинули лед на позитиве.
Возможно, теперь суперзвезды «Авангарда» сделают перезагрузку и рванут в турнирные разборки без боязни продлить серию поражений. Правда,
Североамериканские легионеры выручают «Барыс»
Делать свою жизнь более комфортабельной на Востоке начал «Барыс». После цепочки из четырех поражений казахстанцы выбили три победы в четырех следующих заходах, причем все три были добыты на прошлой неделе.
Поочередно команда Скабелки вырубила «Трактор», «Авангард» и «Сибирь». Удачные шевеления «Барыса» моментально отразились на распределении мест в конференции, где казахстанскому клубу удалось подняться на шестую позицию.
Первые локальные успехи «Барыса» достаются ему, в том числе, и благодаря зарубежным представителям клуба. Продуктивными прошлые семь дней оказались для канадца Линдена Вея, сумевшего забросить 4 шайбы. Не менее решающими на неделе были и ключевые действия форвардов из США Энтони Луиса и Джереми Бракко.
КХЛ: самые ожидаемые ивенты новой недели
Очередная игровая неделя дарит нам две топ-афиши в понедельник. Интересно будет понаблюдать за выяснениями отношений низов Восточной конференции — «Трактора» и «Авангарда». Сумеют ли омичи поймать позитивную волну после визита в Нур-Султан?
В Западной конференции в это же время обещается дикий спор между «Динамо» Москва и «Локомотивом» Сине-белые — настоящие топы на старте кампании, но
Во вторник, 20 сентября, настраиваем телеприемники на Нур-Султан, где нашедший себя «Барыс» предпримет попытки уколоть лидеров Востока, а закроет этот игровой день встреча между «Динамо» Минск и «Северсталью» — две безбашенные команды могут выдать очередной событийный матч.
Среда на этой неделе станет самой богатой на игры в КХЛ. Однако из шести матчей особое внимание притягивает встреча «Ак Барса» и «Спартака». Готова ли народная команда отомстить казанцам за унижение 18-го числа?
Практически все встречи четверга, 22-го сентября, можно назвать центральными. Ожидаем горячих разборок между «Сибирью» и «Автомобилистом», между «Северсталью» и «Динамо» Москва, между минским «Динамо» и ЦСКА.
На выходных, а конкретно в субботу, очередной раунд ждет СКА и «Динамо» Москва. Команда Кудашова дважды кряду пострадала от питерцев. Но кто знает, вдруг цифра «3» окажется фартовой для столичного клуба. Интересно, к этому моменту «армейцы» по-прежнему не потеряют ни единого балла? Ведь до «Динамо» им придется драться с «Куньлунем».