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    Кудашов — о поражении от СКА: Это тот случай, когда играешь хорошо, но не набираешь очков

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после поражения в матче со СКА (2:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Нам надо учиться выигрывать такие матчи. Это тот случай, когда играешь хорошо, но не набираешь очков. Нужно забивать и не пропускать.

    Есть вещи, о которых мы поговорили в раздевалке, за счёт чего нужно выигрывать такие матчи. Всё, что происходит в раздевалке, остаётся там.

    Ротация у соперника? По-разному ведут игру, вы спрашивали об этом Романа Борисовича? Мне тяжело говорить за него. Мы в наложения не играли, у нас тоже были изменения.

    Два гола за минуту пропустили? Не буду комментировать, потому что придётся затрагивать игроков. Я уже сказал, что нам надо учиться выигрывать такие матчи.

    Не было ли мыслей заменить Волкова? Сезон длинный, все должны играть. Там не только вратарские действия, там много другого было.

    Не всегда всё получается так, как хочется. Вратаря я не виню за поражение», — передаёт слова Кудашова «Чемпионат».

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