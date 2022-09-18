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    «Барыс» одолел «Сибирь», у Бояркина первый сухой матч в сезоне

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    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» выиграл у «Сибири» со счетом 2:0.

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    Счет в начале первого периода открыл Джереми Бракко. В конце первой 20-минутки результат удвоил Егор Петухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Бракко — 1 (Вей), 3:55 — 1:0. Петухов — 2 (Бекетаев, Грэм), 16:42 — 2:0Вратари: Бояркин — КостинШтраф: 2 — 4Броски: 20 (10+4+6) — 23 (8+5+10)

    В текущем сезоне вратарь хозяев Никита Бояркин записал первый сухой поединок.

    «Барыс» расположился на 6 месте Восточной конференции с 7 баллами. «Сибирь» на строчку выше. У нее 9 очков.

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