«Барыс» одолел «Сибирь», у Бояркина первый сухой матч в сезоне

Счет в начале первого периода открыл Джереми Бракко. В конце первой 20-минутки результат удвоил Егор Петухов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Бракко — 1 (Вей), 3:55 — 1:0. Петухов — 2 (Бекетаев, Грэм), 16:42 — 2:0Вратари: Бояркин — КостинШтраф: 2 — 4Броски: 20 (10+4+6) — 23 (8+5+10)
В текущем сезоне вратарь хозяев Никита Бояркин записал первый сухой поединок.
«Барыс» расположился на 6 месте Восточной конференции с 7 баллами. «Сибирь» на строчку выше. У нее 9 очков.