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    «Адмирал» в овертайме победил «Салават Юлаев»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    В матче регулярного сезона КХЛ «Адмирал» в дополнительное время вырвал победу у «Салавата Юлаева». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Игроки «Адмирала»
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    В составе победителей забивали Либор Шулак и Евгений Грачев. Шайба последнего стала победной.

    За «Салават» одной шайбой отметился Николай Кулемин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кулемин — 1 (бол., Дроздов, Мерфи), 9:54 — 0:1. Шулак — 4 (бол., Горшков), 22:29 — 1:1. Грачев — 2 (Метальников, Криштоф), 61:09 — 2:1Штраф: 12 — 8Броски: 24 (8+9+5+2) — 29 (11+8+10+0)

    «Адмирал» набрал 9 оков и занял третье место в Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» уже третье поражение подряд. В его активе 6 очков и 7 место на Востоке.

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