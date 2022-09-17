«Адмирал» в овертайме победил «Салават Юлаев»

В матче регулярного сезона КХЛв дополнительное время вырвал победу у. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забивали Либор Шулак и Евгений Грачев. Шайба последнего стала победной.

За «Салават» одной шайбой отметился Николай Кулемин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кулемин — 1 (бол., Дроздов, Мерфи), 9:54 — 0:1. Шулак — 4 (бол., Горшков), 22:29 — 1:1. Грачев — 2 (Метальников, Криштоф), 61:09 — 2:1Штраф: 12 — 8Броски: 24 (8+9+5+2) — 29 (11+8+10+0)

«Адмирал» набрал 9 оков и занял третье место в Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» уже третье поражение подряд. В его активе 6 очков и 7 место на Востоке.