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    Ротенберг: Сборная России готова принять вызов от Канады со всеми их звездами

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России Сборная Канады Сборная США НХЛ КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2024.

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    «Россию могут допустить до Кубка мира без флага и гимна? Надо посмотреть источник этой информации, сейчас очень много непонятных источников. Я не видел официальной информации.

    Мы общаемся с Биллом Дэйли и НХЛ, не было официальных заявлений. Если нас допустят, мы готовы играть. Наши ребята как раз здесь, сегодня готовятся, чтобы играть на международном уровне. Чем больше будет игр от ножа, тем лучше для нас.

    Мы готовы принимать вызов от любой команды. От Канады со всеми их звездами. Готовы против них играть. Будем работать, чтобы в следующей игре с Канадой победить за счет наших игроков, которые сейчас здесь, в России, готовятся.

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    • А насчет дальнейших моментов, кто будет тренером, то там много дискуссий. Как я понимаю, здесь решает НХЛ, они могут сами назначить тренера, потому что это их игроки. НХЛПА решает эти вопросы, мы на это повлиять не можем. Будем работать по ситуации, но мы готовы принять любой вызов», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

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