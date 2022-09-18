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    • СКА по буллитам обыграл «Северсталь»
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    СКА по буллитам обыграл «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    СКА на своем льду принимал «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На быстрый гол «Северстали» в исполнении Николая Тимашова СКА ответил голом Никиты Камалова в третьем периоде.

    В овертайме команды также не смогли выявить победителя. В серии буллитов точнее были игроки из Санкт-Петербурга. Победный бросок на счету нападающего Марата Хайруллина.

    КХЛ
    СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Тимашов — 1 (Луговяк, Морозов), 3:08 — 0:1. Камалов — 1, 48:24 — 1:1Победный буллит: ХайруллинВратари: Николаев — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 2Броски: 32 (11+9+11+1) — 21 (4+5+9+3)Судьи: Белов, Оскирко

    СКА одержал восьмую победу подряд и пока идет без поражений в новом сезоне КХЛ.

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