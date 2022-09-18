«Автомобилист» вырвал победу у «Нефтехимика»

одержал победу над нижнекамскимв матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста и Сергей Широков. У «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин (дубль) и Павел Порядин.

Отметим, что нижнекамский клуб потерпел седьмое подряд поражение на старте регулярного чемпионата. В активе подопечных Олега Леонтьева один балл, команда расположилась на последней строчке Восточной конференции. «Автомобилист» — первый на Востоке, набрав 13 очков.

КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) Голы: Да Коста — 4 (бол., Мэйсек, Широков), 1:53 — 1:0. Мэйсек — 5 (бол., Волк, Да Коста), 10:54 — 2:0. Мэйсек — 6 (бол., Широков), 13:43 — 3:0. Митякин — 2 (бол., Е.А. Попов, Паршин), 18:03 — 3:1. Широков — 6 (бол., Мэйсек, Да Коста), 33:29 — 4:1. Митякин — 3, 34:02 — 4:2. Порядин — 3 (Митякин), 37:24 — 4:3Вратари: Маттссон — Мурыгин (Судницин, 13:43, 59:34)Штраф: 12 — 14Броски: 30 (11+10+9) — 39 (14+13+12)Судьи: Раводин, Ромасько

В следующей игре «Нефтехимик» встретится в гостях с «Сибирью» (20 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» в этот день сыграет на чужом льду с «Барысом» (16:30 мск).