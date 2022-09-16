«Авангард» на выезде уверенно обыграл «Барыс»

на своем льду принимал омскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

На девятой минуте Александр Дергачёв с передачи Владимира Жаркова вывел «ястребов» вперёд. На 18-й минуте Сергей Толчинский удвоил преимущество гостей. Ровно через минуту Егор Петухов с передачи Юрия Сергиенко отыграл один гол.

На 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство — 3:1. Ещё через две минуты Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова в четвёртый раз поразил ворота «Барыса». На 34-й минуте Алексей Береглазов забил пятый гол. На 41-й минуте Линден Вей после паса Джесси Грэма сократил отставание — 5:2.

КХЛ «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Голы: Дергачев — 1 (Жарков), 8:30 — 0:1. Толчинский — 2 (Ткачев, Гуляев), 17:10 — 0:2. Петухов — 1 (Сергиенко), 18:10 — 1:2. Буше — 2 (бол., Ярош, Ткачев), 23:30 — 1:3. Чистяков — 1 (Шарипзянов), 24:19 — 1:4. Береглазов — 2 (Белов, Буше), 36:16 — 1:5. Вей — 5 (Грэм), 40:22 — 2:5Вратари: Шутов (Бояркин, 23:48) — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 25 (7+6+12) — 26 (14+11+1)Судьи: Наумов, Сидоренко

«Отметим, что "Авангард" одержал первую победу в нынешнем сезоне. До этого у команды Дмитрия Рябыкина было шесть поражений подряд на старте регулярки.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" 19 сентября в Челябинске сыграет с "Трактором". "Барыс" 18 сентября примет "Сибирь".