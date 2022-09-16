«Авангард» на выезде уверенно обыграл «Барыс»

На девятой минуте Александр Дергачёв с передачи Владимира Жаркова вывел «ястребов» вперёд. На 18-й минуте Сергей Толчинский удвоил преимущество гостей. Ровно через минуту Егор Петухов с передачи Юрия Сергиенко отыграл один гол.
На 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство — 3:1. Ещё через две минуты Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова в четвёртый раз поразил ворота «Барыса». На 34-й минуте Алексей Береглазов забил пятый гол. На 41-й минуте Линден Вей после паса Джесси Грэма сократил отставание — 5:2.
«Отметим, что "Авангард" одержал первую победу в нынешнем сезоне. До этого у команды Дмитрия Рябыкина было шесть поражений подряд на старте регулярки.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" 19 сентября в Челябинске сыграет с "Трактором". "Барыс" 18 сентября примет "Сибирь".