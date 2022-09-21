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    «Локомотив» на выезде одолел «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Локомотив
    Подмосковный «Витязь» потерпел домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей гол и результативная передача на счету Александра Полунина, еще одну шайбу забросил Иван Чехович.

    За хозяев отличился Роман Абросимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Чехович — 4 (Полунин, Красковский), 12:13 — 0:1. Полунин — 2 (Елесин, Мисюль), 25:57 — 0:2. Абросимов — 2 (Смолин, Кара), 49:59 — 1:2Вратари: Шикин (58:34) — БочаровБроски: 30 (12+7+11) — 33 (13+13+7)Штраф: 4 — 6

    «Витязь» проиграл пятый матч подряд. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Запада (10 очков). «Локомотив» находится на третьем месте, набрав 11 очков в 9 матчах..Stat1Match «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

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