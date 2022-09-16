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    «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В основное время в составе победителей отличились форварды Артем Галимов и Кирилл Петров.

    Автором победной шайбы «барсов» стал нападающий Александр Радулов. Причем казанцы в овертайме сняли вратаря и играли в большинстве.

    Шайбы минчан забросили нападающий Ник Меркли и защитник Марк Барберио.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо Мн» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Меркли — 3 (Шинкевич, Лалонд), 4:00 — 1:0. Галимов — 1 (мен., Семенов, Хафизуллин), 25:23 — 1:1. Петров — 1 (мен., Семенов), 35:17 — 1:2. Барберио — 1 (Пинчук), 37:55 — 2:2. Радулов — 4 (Зарипов), 62:38 — 2:3Вратари: Колосов — БиляловБроски: 17 (10+4+3+0) — 31 (11+11+7+2)Штраф: 14 — 14

    «Ак Барс» набрал 9 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» идет на четвертой строчке на Западе.

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