«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»

на своем льду принимала челябинский. Матч закончился победой гостей по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0).

На 17-й минуте счёт открыл Алексей Бывальцев с передачи Антона Бурдасова. На 36-й минуте преимущество гостей удвоил Тему Пулккинен, подставив клюшку под бросок Ильи Карпухина. За минуту с небольшим до конца второго периода отставание сократил Тейлор Бек с передач Тревора Мёрфи и Дмитрия Овчинникова.

На 52-й минуте матча Никита Шашков сравнял счёт с передач Тревора Мёрфи и Александра Шарова. Победный буллит забил Пётр Хохряков. За гостей в этом матче дебютировал Илья Проскуряков, который пропустил две шайбы с игры и ни одной в серии буллитов.

КХЛ «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Бывальцев — 1 (Бурдасов), 16:10 — 0:1. Пулккинен — 3 (Карпухин, Ясинский), 35:40 — 0:2. Бек — 2 (Мерфи, Овчинников), 38:50 — 1:2. Шашков — 2 (Мерфи, Шаров), 51:23 — 2:2Победный буллит: ПулккиненВратари: Красоткин — ПроскуряковШтраф: 8 — 6Броски: 33 (15+10+8+0) — 25 (6+11+4+4)Судьи: Наумов, Соин

Следующий матч 13 сентября «Трактор» проведёт на выезде с казахстанским «Барысом». «Сибирь» 13 сентября примет дома омский «Авангард».