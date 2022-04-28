Министр спорта Татарстана: Знарок — легендарный человек. Хочется собрать в «Ак Барсе» команду мечты

Министр спорта Татарстаназаявил о желании собрать команду мечты впод руководством

Отметим, что казанский клуб ранее дал понять, что Знарок будет новым главным тренером клуба, но не сообщил о подписании контракта. Это связано с наличием у специалиста действующего до 31 мая соглашения с ФХР.

«У нас новый тренер — легендарный человек. "Ак Барс" для нас и всего хоккейного сообщества всегда был лидером.

К сожалению, в этом году не удалось пройти дальше первого раунда плей-офф. Спорт есть спорт, игра есть игра. Хотя получилось сохранить состав.

Были сложности с иностранцами. Ребята хотели уехать, однако их уговорили, и они остались. Но чуть-чуть не сложилось, что-то пошло не так. Это спорт.

Благодарен и тренерскому составу, который три года здесь отработал очень и очень достойно, несмотря на не вполне хороший результат в этом сезоне.

Большие надежды на нового тренера. Наверное, кто-то останется, кто-то уйдет. Будут, вероятно, новые игроки.

Я не знаю, что такое дрим-тим по нынешним временам, но хочется собрать команду мечты, чтобы она была конкурентна в погоне за Кубком Гагарина.

Почему контракт у Знарка только на год? Это вопрос больше к клубу. Наверное, это тоже определенный эксперимент как для него, так и для клуба.

Это мое по наитию убеждение. Думаю, посмотрят, как будут развиваться события», — сказал Леонов «Матч ТВ».