ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Московскийодержал домашнюю победу над магнитогорским(2:1) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

В составе победителей по шайбе забросили Владислав Каменев и Михаил Григоренко.

Единственный гол команды из Магнитогорска на счету Андрея Чибисова.

В третьем периоде нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча.

Хоккеист применил силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Арбитры приняли решение удалить канадца на 5+20 за атаку в область головы и шеи.

КХЛ. Финал. Шестой матч ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Каменев — 4 (Плотников), 3:30 — 1:0. Григоренко — 8 (бол., Плотников, Нестеров), 13:37 — 2:0. Чибисов — 6 (Дронов, Минулин), 39:22 — 2:1Вратари: Федотов — Кошечкин (58:57 — 59:59)Броски: 33 (8+14+11) — 27 (10+7+10)Штраф: 14 — 33

Благодаря этой победе ЦСКА сравнял счет в серии — 3-3. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.