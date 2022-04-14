Фетисов: ЦСКА продемонстрировал грамотную, продуманную игру

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал победунадв 7-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина (3:0).

«ЦСКА продемонстрировал грамотную, продуманную игру — это очень порадовало.

Уже можно сказать, что Сергей Федоров действительно хорошо работает с командой, растет как специалист и добивается поставленных целей.

Это хорошо, что происходит прогресс, тренер растет вместе с командой. Главное, чтобы так было и дальше.

Финал? Посмотрим, наперед загадывать ничего не буду. Выиграет сильнейший, это понятно», — сказал Фетисов Sport24.

Благодаря победе над СКА ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4-3. В финале армейцы будут играть с магнитогорским «Металлургом».