Семин: Говорят, хоккей в России развивается. Но где новые Овечкины, Малкины, Дацюки?

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагаринаподелился мыслями о развитии хоккея в России.

«Согласен, хоккей — очень дорогой вид спорта. Форма очень дорогая. Плюс ее же менять нужно, дети растут. Часто на турниры команды ездят за счет родителей.

Ребенок талантливый, а у семьи нет средств, чтобы отдать его в хоккей. Мы уже много потеряли, я думаю. И это не только мое мнение.

Хотя говорят, что хоккей развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки? Есть Кирилл Капризов, и больше с ходу и не назову. Матвей Мичков очень талантлив, но он еще слишком молод, рано говорить о нем.

Я бы не сказал, что на Олимпиаде выступали слабые хоккеисты. Но любой игрок прежде всего выполняет тренерскую установку. У нас была четкая нацеленность на результат, качество игры ушло на второй план.

Уверен, что, если бы были составы из НХЛ, сборная показала бы другой хоккей. Не нужно забывать о давлении на ребят.

Когда все ждут только первого места, это серьезно напрягает. Здесь уже не до красоты игры, все мысли только о результате», — сказал Семин «Городским новостям».