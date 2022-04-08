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    Семин: Говорят, хоккей в России развивается. Но где новые Овечкины, Малкины, Дацюки?

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная России
    Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Александр Семин поделился мыслями о развитии хоккея в России.

    Александр Семин
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    Александр Семин

    «Согласен, хоккей — очень дорогой вид спорта. Форма очень дорогая. Плюс ее же менять нужно, дети растут. Часто на турниры команды ездят за счет родителей.

    Ребенок талантливый, а у семьи нет средств, чтобы отдать его в хоккей. Мы уже много потеряли, я думаю. И это не только мое мнение.

    Хотя говорят, что хоккей развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки? Есть Кирилл Капризов, и больше с ходу и не назову. Матвей Мичков очень талантлив, но он еще слишком молод, рано говорить о нем.

    Я бы не сказал, что на Олимпиаде выступали слабые хоккеисты. Но любой игрок прежде всего выполняет тренерскую установку. У нас была четкая нацеленность на результат, качество игры ушло на второй план.

    Уверен, что, если бы были составы из НХЛ, сборная показала бы другой хоккей. Не нужно забывать о давлении на ребят.

    Когда все ждут только первого места, это серьезно напрягает. Здесь уже не до красоты игры, все мысли только о результате», — сказал Семин «Городским новостям».

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