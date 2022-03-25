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    Жамнов: Не думаю, что изоляция российского хоккея затянется на несколько лет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России КХЛ Спартак
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался об отъезде легионеров из КХЛ в разгар плей-офф.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Это знают только клубы, почему эти игроки уехали. Но какие-то иностранцы остались, еще играют.

    И если иностранный хоккеист хочет играть в КХЛ — это его инициатива. И если он соответствует уровню, чтобы выступать в КХЛ — значит, не должно быть препятствий.

    При этом многое зависит от самого клуба, хочет ли он видеть в составе определенного игрока.

    Джейк Виртанен уехал из "Спартака". Насколько мне известно, был перерыв у клуба в пару дней. Он сам взял и уехал. Никому ничего не сказал. Сообщил только, когда уже оказался в Европе.

    Если международная изоляция продлится несколько лет, будет тяжело удержать на уровне российский хоккей. Все-таки нужны сильные спарринг-партнеры международного уровня.

    Я не думаю, что изоляция затянется на несколько лет. Все должно решиться в ближайшие месяцы.

    Да, пока мы не можем играть против Финляндии, Швеции, Чехии… Пока нас убрали с этого рынка, можно сказать так.

    Но давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дождемся конца апреля, когда состоится совет ИИХФ, и там будет более-менее понятно.

    То, что происходит сейчас… Я думаю, ответа нет ни у кого, в том числе самого ИИХФ, как ситуация будет складываться дальше», — сказал тренер «Матч ТВ».

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