Хартли: Невероятный характер у игроков «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Металлургом» (7:5, 2-0).

«Ещё одна крайне важная победа. Невероятный характер мы показываем. Сегодня получилось три матча по цене одного. Прекрасный первый период в нашем исполнении, не совсем гладкий второй получился по ряду причин, которые не всегда от нас зависят. Но мы поговорили в раздевалке и прекрасно отыграли третий, здорово нейтрализовали большинство.

Мы всегда демонстрируем характер, не опускаем руки и сражаемся до последнего, это наша культура, и мы будем следовать ей всегда. Очень горжусь нашими ребятами, едем домой с двумя победами», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата».