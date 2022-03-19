Кудашов: Ключевым моментом был второй период — пропустили голы из-за мелочей

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от(2:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Ключевой момент сегодня был во втором периоде, когда сравняли счет, и было много моментов, чтобы выйти вперед.

Как и в первой игре, под копирку ситуация — когда не забили, а потом пропустили. Пропускаем легкие голы из-за мелочей, из-за ошибок. Легко пропускаем, тяжело забиваем.

Нормально справлялся Бочаров. Дали вздохнуть немного. Иногда в игре происходит так, что нужно что-то поменять, встряхнуть команду.

Думаю, дома рисунок игры будет тот же. Никаких секретов здесь нет. Сыграть более надежно в обороне, не дать сопернику забить и поострее в атаке играть.

Забивали, в последующей смене пропускали, все правильно. О том я и говорю: очень легко пропускали. Тут много нюансов: концентрация, ответственность после забитого гола, мелочи.

У нас многие игроки впервые играют на таких ролях. Впервые в плей-офф. Этого нам немного не хватает», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.