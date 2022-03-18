Воробьев — об 1:8 от «Авангарда»: Сегодня все, что могло пойти не так, все пошло не так

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал поражение от(1:8) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Ужасное представление с нашей стороны. После первого перерыва мы говорили, что отошли от плана на игру, после удаления и двух пропущенных шайб.

Говорили, что надо придерживаться плана. Но сегодня у нас не много получалось, если аккуратно сказать. Мы сегодня были не в своей тарелке. Сегодня все, что могло пойти не так, все пошло не так.

Хит Джоша Карри, понятно, не был оправданным. Мы знали, что у них есть задание: если попадают в голову или спину, надо лежать до тех пор, пока не выйдут доктора. Удар в голову был, но человек потом играл», — цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.