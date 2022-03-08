Лямся: После третьей шайбы гол «Сибири» и давление трибун заставили нас выживать

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (6:3) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Очень доволен, как мы провели первые 20 минут. Хороший первый период. После третьей шайбы гол "Сибири" и давление трибун заставили нас выживать.

Важная командная победа. Я думаю, что сегодня ребята были уверены в себе — это и сказалось на хорошей реализации большинства, которой не было в предыдущей игре. У нас были задания для игроков в качестве домашнего задания, и они их выполнили.

Стычки и силовые приемы — часть игр плей-офф. Важно, чтобы в столкновениях не было травм. Эмоции выходят наружу — это важно.

Отсутствие Зубарева сегодня связано с тем, что мы хотели добавить дополнительную энергию за счет 13 нападающего, это не наказание для Андрея», — приводит слова Лямси официальный сайт КХЛ.

Подопечные Томи Лямся одержали свою третью победу в серии — 3-1. Пятая встреча между клубами состоится 10 марта в Уфе. Начало игры — в 17:00 мск.