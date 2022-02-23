«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в контрольном матче

В контрольном матче минскоепринимало уфимский. В этом поединке победу одержала команда из Уфы со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

В составе хозяев голами отметились Маттиас Теденбю (дубль) и Павел Варфоломеев. За «Салават» отличились Александр Кадейкин, Степан Санников, Алексей Пустозёров, Николай Кулёмин, Сергей Шмелёв и Николай Алалыкин.

Команды по-прежнему продолжают подготовку к плей-офф. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В первом раунде минчане сыграют с петербургским СКА, «Салават» встретится с «Сибирью».