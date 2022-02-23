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    «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в контрольном матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев
    В контрольном матче минское «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». В этом поединке победу одержала команда из Уфы со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

    Алексей Пустозёров
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    Алексей Пустозёров

    В составе хозяев голами отметились Маттиас Теденбю (дубль) и Павел Варфоломеев. За «Салават» отличились Александр Кадейкин, Степан Санников, Алексей Пустозёров, Николай Кулёмин, Сергей Шмелёв и Николай Алалыкин.

    Команды по-прежнему продолжают подготовку к плей-офф. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

    В первом раунде минчане сыграют с петербургским СКА, «Салават» встретится с «Сибирью».

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