«Металлург» подписал новый контракт с канадским форвардом Карри

Контракт подписан до конца сезона-2022/2023.
⚡️ Джош Карри с нами ещё на сезон!— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) February 21, 2022
Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Джошем Карри. Новое соглашение между клубом и 29-летним форвардом рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2022/23. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/OkztfAPaR6
В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 48 матчах, на его счету 26 (10+16) очков при показателе полезности «+9» и среднем игровом времени в 17 минут и 34 секунды.
Карри присоединился к «Металлургу» летом 2021 года.
В 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке магнитогорский клуб сыграет с казахстанским «Барысом». Первая встреча серии состоится во вторник, 1 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17:00 мск.