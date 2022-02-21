«Металлург» подписал новый контракт с канадским форвардом Карри

Магнитогорский «Металлург» объявил о заключении нового соглашения с нападающим

Контракт подписан до конца сезона-2022/2023.

⚡️ Джош Карри с нами ещё на сезон!

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Джошем Карри. Новое соглашение между клубом и 29-летним форвардом рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2022/23. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/OkztfAPaR6 — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) February 21, 2022

В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 48 матчах, на его счету 26 (10+16) очков при показателе полезности «+9» и среднем игровом времени в 17 минут и 34 секунды.

Карри присоединился к «Металлургу» летом 2021 года.

В 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке магнитогорский клуб сыграет с казахстанским «Барысом». Первая встреча серии состоится во вторник, 1 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17:00 мск.