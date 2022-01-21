Бобровский признан первой звездой дня НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз», впервые в сезоне сыгравший на ноль в матче с «Эдмонтоном» (6:0), был признан первой звездой дня НХЛ. Россиянин отразил все 40 бросков по своим воротам.

Вторая звезда — форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4).

Третья звезда — нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, отметившийся дублем в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).

Значительный вклад в победу «Пантерз» внёс и 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский. Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, превзойдя показатели Семёна Варламова и Ильи Брызгалова, у которых по 34 «сухаря».