Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»пропустил тренировку «столичных» на льду, сообщает журналист Саманта Пелл.

В команде заявили, что отсутствие связано с тем, что сегодняшний день предназначен для восстановления.

Alex Ovechkin is not on the ice at Capitals practice. Team says it’s a maintenance day.