Воробьев: Нам пришлось яростно обороняться во втором и третьем периодах

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас хорошо получился первый период, мы забили, повели в счете. Во втором периоде соперник начал накладывать отрезки. Мы с этим сложно справлялись.

Нам пришлось яростно обороняться во втором и третьем периодах. Мы заблокировали очень много бросков, и фантастически сыграл Олкинуора.

Когда приедет Линус Виделль, тогда посмотрим на его состояние, и он сыграет. Сейчас надо, чтобы он благополучно доехал до нас. С этим не все хорошо.

У него потерялся багаж на пути из Амстердама в Москву. Есть определенные сложности, у него сдвигался самолет. Пока у меня нет точной информации. Будем смотреть.

К сожалению, восстановление Василия Кошечкина проходит не так, как нам хотелось. Вроде бы он делал шаг вперед, а потом, через день-два, опять шаг назад.

Ищем другие варианты, чтобы он поправился. Это будет только после олимпийской паузы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».