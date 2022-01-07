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    Воробьев: Нам пришлось яростно обороняться во втором и третьем периодах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Локомотив КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «У нас хорошо получился первый период, мы забили, повели в счете. Во втором периоде соперник начал накладывать отрезки. Мы с этим сложно справлялись.

    Нам пришлось яростно обороняться во втором и третьем периодах. Мы заблокировали очень много бросков, и фантастически сыграл Олкинуора.

    Когда приедет Линус Виделль, тогда посмотрим на его состояние, и он сыграет. Сейчас надо, чтобы он благополучно доехал до нас. С этим не все хорошо.

    У него потерялся багаж на пути из Амстердама в Москву. Есть определенные сложности, у него сдвигался самолет. Пока у меня нет точной информации. Будем смотреть.

    К сожалению, восстановление Василия Кошечкина проходит не так, как нам хотелось. Вроде бы он делал шаг вперед, а потом, через день-два, опять шаг назад.

    Ищем другие варианты, чтобы он поправился. Это будет только после олимпийской паузы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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