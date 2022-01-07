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    Назаров: Игроки «Сочи» вернули должок фанатам за несколько поражений подряд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сочи Нефтехимик КХЛ
    Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    В составе победителей по две шайбы забросили защитник Юрий Александров и словацкий нападающий Мартин Бакош.

    «Хочу поблагодарить болельщиков — они сегодня в нас очень верили, много людей собралось на трибунах. Мы это видим, мы чувствуем поддержку.

    Ребята постарались и вернули такой должок болельщикам за несколько поражений подряд.

    Конечно, поражения давят, надо сказать ребятам "спасибо" за самоотдачу. Хорошо потренировались, учли ошибки, сегодня забросили четыре шайбы.

    Юра Александров молодец — наш стержень обороны. Я считаю, что каждый игрок, независимо от амплуа, должен стараться забрасывать шайбы», — цитирует Назарова пресс-служба лиги.

    «Сочи» прервал свою серию из пяти поражений и с 41 очком после 46 матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идет 7-м на Востоке — 48 очков после 47 игр.

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