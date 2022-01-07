Назаров: Игроки «Сочи» вернули должок фанатам за несколько поражений подряд

Главный тренер «Сочи»прокомментировал победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили защитник Юрий Александров и словацкий нападающий Мартин Бакош.

«Хочу поблагодарить болельщиков — они сегодня в нас очень верили, много людей собралось на трибунах. Мы это видим, мы чувствуем поддержку.

Ребята постарались и вернули такой должок болельщикам за несколько поражений подряд.

Конечно, поражения давят, надо сказать ребятам "спасибо" за самоотдачу. Хорошо потренировались, учли ошибки, сегодня забросили четыре шайбы.

Юра Александров молодец — наш стержень обороны. Я считаю, что каждый игрок, независимо от амплуа, должен стараться забрасывать шайбы», — цитирует Назарова пресс-служба лиги.

«Сочи» прервал свою серию из пяти поражений и с 41 очком после 46 матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идет 7-м на Востоке — 48 очков после 47 игр.