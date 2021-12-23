«Ак Барс» переиграл «Барыс». 8 шайб на две команды

Казанскийодержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ ссо счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0).

В составе «Барыса» отличились Якоб Берглунд, Коди Куник и Егор Петухов. У «Ак Барса» забросили шайбы Артем Лукоянов, который оформил дубль, Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Джордан Уэл.

«Ак Барс» набрал 55 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. У «Барыса» 40 очков и 8-я позиция.