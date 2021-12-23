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    «Ак Барс» переиграл «Барыс». 8 шайб на две команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0).

    Артём Лукьянов
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    Артём Лукьянов

    В составе «Барыса» отличились Якоб Берглунд, Коди Куник и Егор Петухов. У «Ак Барса» забросили шайбы Артем Лукоянов, который оформил дубль, Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Джордан Уэл.

    «Ак Барс» набрал 55 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. У «Барыса» 40 очков и 8-я позиция.

    КХЛ
    «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
    Голы: Берглунд — 6 (Петухов), 9:42 — 0:1. Лукоянов — 4 (Лямкин, Адамчук), 11:21 — 1:1. Каник — 5 (Вей), 17:55 — 1:2. Панюков — 7 (бол., Уил, Кэмпфер), 29:46 — 2:2. Петухов — 4 (Гурков), 31:36 — 2:3. Юдин — 3 (бол., Галимов, Кагарлицкий), 48:06 — 3:3. Уил — 10 (Кэмпфер), 51:45 — 4:3. Лукоянов — 5 (Зарипов), 58:04 — 5:3Вратари: Билялов — Ортио (58:22)Штраф: 2 — 10Броски: 37 (10+14+13) — 25 (5+11+9)Судьи: Васильев, Кулаков
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