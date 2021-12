Малкин вернулся на лёд после травмы

18 декабря, российский форвард «Питтсбург Пингвинз»провёл первую тренировку на льду после травмы. Хоккеист ещё не принимал участия в матчах текущего сезона НХЛ, сообщает журналист Вэс Кросби.

Перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

Evgeni Malkin is in a regular black jersey for practice. #Pens pic.twitter.com/d32jyLMUcZ