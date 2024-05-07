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    «Боруссия» обыграла «ПСЖ» и пробилась в финал Лиги чемпионов

    «ПСЖ» — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор гола

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    В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде победила «ПСЖ» со счетом 1:0.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    Единственный мяч на 50-й минуте после передачи Юлиана Брандта забил Матс Хуммельс.

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    ПСЖ — Боруссия Д 0:1
    Гол: 0:1 Матс Хуммельс (50') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Нуну Мендеш, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 76'), Фабиан Руис (Марко Асенсио, 63'), Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш (Брэдли Баркола, 63'), Килиан Мбаппе, Lucas Beraldo Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми (Марко Ройс, 56'), Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Юлиан Брандт (Феликс Нмеча, 85'), Джейдон Санчо (Никлас Зюле, 67'), Марсель Забитцер Предупреждения: Марсель Забитцер (64'), Матс Хуммельс (65'), Усман Дембеле (75'), Ашраф Хакими (84')

    Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

    Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).

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