Вратарь «Динамо» завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь московского «Динамо»объявил, что нынешний сезон КХЛ станет последним в его игровой карьере.

«Перед тем, как подписывать нынешний контракт, сперва переговорил с руководством клуба и тренерами — нужен ли я команде? Важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы.

Понятно, что сам я хотел играть и чувствовал, что могу, но этого мало. Важно, хочет ли клуб, чтобы я карьеру продолжал. Подписал контракт только после того, как мне ответили, что нужен.

По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит. У профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане. А это не совсем правильно.

За какие-то личные рекорды я точно не цепляюсь. Прошел в хоккее очень долгий путь. Сейчас наступил момент, когда понимаешь, насколько близкие люди для тебя важны», — приводит слова Еременко официальный сайт клуба.

Для 41-летнего Еременко нынешний сезон является 17-м в московском клубе. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина с «бело-голубыми».