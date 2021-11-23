ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 16-22 ноября
  • 22:05
    • Мората и Кьеза сыграют в атаке «Ювентуса» против «Челси»
  • 21:57
    • Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Мальме»
  • 19:55
    • «Бавария» и киевское «Динамо» огласили состав на матч ЛЧ
  • 19:47
    • Роналду выйдет в старте «МЮ» на матч с «Вильярреалом»
  • 22:06
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Янг Бойз»
    Все новости спорта

    Вратарь «Динамо» завершит карьеру по окончании сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо КХЛ
    Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко объявил, что нынешний сезон КХЛ станет последним в его игровой карьере.

    Александр Еременко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Еременко

    «Перед тем, как подписывать нынешний контракт, сперва переговорил с руководством клуба и тренерами — нужен ли я команде? Важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы.

    Понятно, что сам я хотел играть и чувствовал, что могу, но этого мало. Важно, хочет ли клуб, чтобы я карьеру продолжал. Подписал контракт только после того, как мне ответили, что нужен.

    По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит. У профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане. А это не совсем правильно.

    За какие-то личные рекорды я точно не цепляюсь. Прошел в хоккее очень долгий путь. Сейчас наступил момент, когда понимаешь, насколько близкие люди для тебя важны», — приводит слова Еременко официальный сайт клуба.

    Для 41-летнего Еременко нынешний сезон является 17-м в московском клубе. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина с «бело-голубыми».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» лишить «Мальме» шансов на весну?
  • «Мальме» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Ответит ли «Челси» «Ювентусу» за поражение?
  • «Челси» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Каталонцы достойно отомстят «Бенфике»?
  • «Барселона» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие