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    «Локомотив» одержал выездную победу над СКА

    Хоккей КХЛ СКА Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    СКА — «Локомотив»
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    СКА — «Локомотив»

    В составе победителей хет-триком отметился Александр Полунин на 5-й, 22-й и 45-й минутах.

    Гол в составе питерских армейцев забил Антон Бурдасов (46-я минута).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Полунин — 7 (Красковский), 4:41 — 0:1. Полунин — 8 (Коршков), 21:35 — 0:2. Полунин — 9 (Красковский), 44:11 — 0:3. Бурдасов — 11 (Кузьменко, Паутов), 45:35 — 1:3Вратари: Юханссон (57:51) — ПаскуалеБроски: 18 (1+6+11) — 22 (7+10+5)Штраф: 0 — 4

    После этой встречи на счету СКА осталось 39 баллов и второе место в таблице Запада, у «Локомотива» шестая строчка и 35 очков.

    В следующей игре клуб примет дома 19 ноября новосибирскую «Сибирь». «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Сочи»

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