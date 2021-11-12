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    Генменеджер рижского «Динамо»: Зубов даже не простился с командой, не объяснился

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    Генеральный менеджер рижского «Динамо» Эдгарс Бунцис рассказал, как произошло расставание с главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    51- летний Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею 24 сентября. Он будет руководить командой в матче «Кубка Карьялы» с Швецией 13 ноября.

    «Я узнал об этом утром. Из сообщения на телефон. Сразу позвонил ему, он объяснил свое решение.

    Со своей стороны... Каждый может отвечать только за себя. Если человек твердо решил для себя, то что можно сделать? Он не был готов к диалогу. Принял решение.

    Для нас это стало сюрпризом. Зубов даже не простился с командой, не объяснился. Игроки только получили текстовые сообщения. Странная ситуация.

    Скажу честно, Федерация хоккея России выходила на контакт с Зубовым еще в августе. Мы были проинформированы об этом.

    Уже тогда шла речь о штабе сборной на Олимпиаду. Но потом разговоры поутихли. А затем началось. Знарок, Жамнов...

    Наконец, ушел Зубов. Только после этого появились новости про сборную. Что сказать... Неприятный осадок», — приводит слова Бунциса «Спорт-Экспресс».

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