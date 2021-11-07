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    «Амур» отыгрался с 0:3 и победил «Локомотив» по буллитам

    Хоккей КХЛ Амур Локомотив Торпедо Сочи Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» уступил в серии буллитов хабаровскому «Амуру» (3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
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    «Амур»

    В составе хозяев в основное время дублем отметился Егор Коршков (11-я и 28-я минуты). Еще одну шайбу забросил Артур Каюмов (22).

    За хабаровчан по голу забили Михал Йордан (36), Александр Кузнецов (46) и Иван Николишин (53). Победный буллит на счету Владимира Галузина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Коршков — 4 (Красковский), 10:23 — 1:0. Каюмов — 8 (Елесин, Иванов), 21:50 — 2:0. Коршков — 5 (Анисимов, Красковский), 27:38 — 3:0. Йордан — 2 (Ленц), 35:27 — 3:1. Кузнецов — 1 (Архипов), 45:23 — 3:2. Николишин — 5 (Бутузов, Бычков), 52:01 — 3:3Победный буллит: ГалузинБроски: 34 (11+11+8+4) — 33 (9+9+12+3)Вратари: Паскуале — АликинШтраф: 6 — 4

    «Локомотив» с 31 баллом в 27 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Амур» с 25 очками в 28 играх располагается на 9-й строчке Востока.

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    В параллельном матче нижегородское «Торпедо» на домашнем льду уверенно переиграло «Сочи» — 5:1.

    Нападающий хозяев Дамир Жафяров забросил 3 шайбы и сделал 1 ассист. Еще по разу отличились Кирилл Ураков и Теодор Леннстрем.

    Единственную шайбу гостей забросил Иван Мищенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Жафяров — 8 (бол., Леннстрем), 1:36 — 1:0. Мищенко — 4 (Глотов, Дыбленко), 4:45 — 1:1. Жафяров — 9 (Агостино, Мартынов), 15:18 — 2:1. Ураков — 2 (Пайгин), 34:50 — 3:1. Леннстрем — 10 (Жафяров, Агостино), 46:16 — 4:1. Жафяров — 10 (бол., Леннстрем, Миле), 50:49 — 5:1Вратари: Тихомиров — ТретьякБроски: 35 (18+9+8) — 30 (10+8+12)Штраф: 4 — 8

    «Торпедо» с 29 очками располагается на 9-й строчке Западной конференции. «Сочи» с 22 очками находится на 11-м месте Запада.

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