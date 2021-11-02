«Магнитка» в серии буллитов обыграла СКА в Петербурге

Магнитогорскийодержал победу по буллитам над петербургским(3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время составе победителей отличились Павел Акользин (29-я минута) и Никита Коростелев (53). Победный буллит исполнил Джош Карри.

СКА ответил дублем Андрея Кузьменко (21-я и 40-я минуты).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Кузьменко — 9 (бол., Гусев, Волков), 21:19 — 1:0. Акользин — 2 (Пашнин, Неколенко), 28:07 — 1:1. Кузьменко — 10 (Швец-Роговой, Кемппайнен), 40:23 — 2:1. Коростелев — 8, 52:29 — 2:2Победный буллит: КарриВратари: Юханссон — ОлкинуораБроски: 38 (12+7+15+4) — 25 (8+10+6+1)Штраф: 4 — 6

«Металлург» одержал 7-ю подряд победу в КХЛ, благодаря чему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 46 очков в 25 матчах.

СКА прервал свою 5-матчевую серию побед, но продолжает лидировать на Западе: 38 очков после 25 игр.

4 ноября петербургский клуб сыграет дома со «Спартаком», а магнитогорская команда на выезде встретится с «Локомотивом».