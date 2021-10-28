Квартальнов: Наши игроки премьерствовали, а игроки «Металлурга» лупили по воротам

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение своей команды от(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас второй период сложился неудачно, мы его проиграли и не смогли перевернуть игру в третьем периоде. Второй период сыграли не очень хорошо, не как планировали, поэтому проиграли.

Насколько неудобным соперником становится для вас "Металлург" в этом сезоне? Пока неудобный — три поражения. Мало забиваем, в этом причина.

Мы рисковали в концовке. Можно гадать, Кирилл Петров не попал по шайбе, когда были пустые ворота. Попади он, мы бы сейчас по-другому говорили. А потом шайбу вывели из зоны, добавить уже нечего.

Во втором периоде соперник играл острее, они зашли в зону. Мы ребят направляли, потому что они премьерствовали, а игроки "Металлурга" лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они нужные и сработали сегодня.

И немножко дело было в пересменках, потому что во втором периоде соперник точно был агрессивнее на воротах, а мы нет.

"Магнитка" здорово обороняется, нам нужно подумать еще, найти ключи», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.