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    Квартальнов: Наши игроки премьерствовали, а игроки «Металлурга» лупили по воротам

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Для нас второй период сложился неудачно, мы его проиграли и не смогли перевернуть игру в третьем периоде. Второй период сыграли не очень хорошо, не как планировали, поэтому проиграли.

    Насколько неудобным соперником становится для вас "Металлург" в этом сезоне? Пока неудобный — три поражения. Мало забиваем, в этом причина.

    Мы рисковали в концовке. Можно гадать, Кирилл Петров не попал по шайбе, когда были пустые ворота. Попади он, мы бы сейчас по-другому говорили. А потом шайбу вывели из зоны, добавить уже нечего.

    Во втором периоде соперник играл острее, они зашли в зону. Мы ребят направляли, потому что они премьерствовали, а игроки "Металлурга" лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они нужные и сработали сегодня.

    И немножко дело было в пересменках, потому что во втором периоде соперник точно был агрессивнее на воротах, а мы нет.

    "Магнитка" здорово обороняется, нам нужно подумать еще, найти ключи», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

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