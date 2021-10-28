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    Федоров о поражении 0:1 от «Сибири»: Тот, кто больше хотел, тот и выиграл

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Честно говоря, еще не отошел от игры. Была интересная игра, напряженная. Скажу одно: наша команда сделала все возможное, чтобы победить.

    Но мы играем 8 минут в атаке, а соперник — 4 минуты, и не забить ни одного гола — так сложно победить. Поэтому не сложилось.

    Это третья игра на выезде. Доволен ребятами, которые выполнили план на игру, выполнили те нововведения — они небольшие.

    Попереживаем до 12 ночи сегодняшнего дня и будем завтра готовиться, работать.

    Играя против "Амура" и "Куньлуня" мы не доминировали? Спорить не буду. В принципе начало всех этих матчей было за ЦСКА. Но мы не смогли играть все 60 минут так, как мы можем играть.

    Я считаю, что в данном моменте тот, кто больше хотел, тот и выиграл. Это ответ», — заявил Федоров пресс-службе «Сибири».

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