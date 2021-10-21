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    «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА

    ЦСКА — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ ЦСКА Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

    Победу уфимцам принесли голы Александра Кадейкина (19 минута), Маркуса Гранлунда (27) и Сакари Маннинена (49).

    У «армейцев» отличились Артем Сергеев (7), Антон Слепышев (42).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Сергеев — 1 (бол., Каменев, Нестеров), 6:51 — 1:0. Кадейкин — 4 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 18:40 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 26:05 — 1:2. Слепышев — 5 (бол., Окулов, Нестеров), 41:02 — 2:2. Маннинен — 11 (Хартикайнен, Панин), 48:14 — 2:3Вратари: Федотов (59:24) — ШарыченковШтраф: 8 — 4Броски: 26 (12+5+9) — 22 (4+8+10)

    «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции (32 очка), ЦСКА — пятый на Западе (25 очков).

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