Жамнов рассказал о роли Знарка в сборной России

Главный тренер сборной России по хоккеюсообщил, что бывший наставник национальной командыне будет присутствовать на лавке во время матчей олимпийского турнира в Пекине.

Ранее сообщалось, что Знарок будет консультантом сборной России на Олимпиаде-2022.

«Роль Олега Знарка — у него подписано соглашение с ФХР как консультант. Я с ним встречался, у меня с ним открытые рабочие отношения. Посмотрим — на лавке его точно не будет, а как консультант с его опытом он нам поможет.

Федоров обладает большим опытом, он сам играл на Олимпиаде, знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у нас одно видение хоккея. Поражения от "Куньлуня" и "Амура" — это спорт, из этого делаются правильные выводы. Но это не повод, чтобы человек не работал в тренерском штабе. Я отвечаю за каждого кандидата. И спрашивайте с меня.

Кто из тренеров за что будет отвечать — мы решим перед Кубком первого канала, когда все тренеры соберутся, и мы проведем совещание.

Как советники главного тренера в сборную России войдут Валерий Каменский и Игорь Есмантович», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.