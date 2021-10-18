Жамнов рассказал о роли Знарка в сборной России

Ранее сообщалось, что Знарок будет консультантом сборной России на Олимпиаде-2022.
«Роль Олега Знарка — у него подписано соглашение с ФХР как консультант. Я с ним встречался, у меня с ним открытые рабочие отношения. Посмотрим — на лавке его точно не будет, а как консультант с его опытом он нам поможет.
Федоров обладает большим опытом, он сам играл на Олимпиаде, знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у нас одно видение хоккея. Поражения от "Куньлуня" и "Амура" — это спорт, из этого делаются правильные выводы. Но это не повод, чтобы человек не работал в тренерском штабе. Я отвечаю за каждого кандидата. И спрашивайте с меня.
Кто из тренеров за что будет отвечать — мы решим перед Кубком первого канала, когда все тренеры соберутся, и мы проведем совещание.
Как советники главного тренера в сборную России войдут Валерий Каменский и Игорь Есмантович», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh