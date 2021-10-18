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    Жамнов рассказал о роли Знарка в сборной России

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что бывший наставник национальной команды Олег Знарок не будет присутствовать на лавке во время матчей олимпийского турнира в Пекине.

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    Ранее сообщалось, что Знарок будет консультантом сборной России на Олимпиаде-2022.

    «Роль Олега Знарка — у него подписано соглашение с ФХР как консультант. Я с ним встречался, у меня с ним открытые рабочие отношения. Посмотрим — на лавке его точно не будет, а как консультант с его опытом он нам поможет.

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    Как советники главного тренера в сборную России войдут Валерий Каменский и Игорь Есмантович», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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