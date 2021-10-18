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    Брагин: Первый период матча с «Барысом» получился невнятный

    Хоккей СКА Барыс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Первый период получился такой невнятный, во втором хорошо играли, моменты были, надо было больше забивать просто. А в буллитах соперник был лучше.

    Микко Лехтонен? Подписали хорошего защитника, который варился в НХЛ, здорово играл за "Йокерит", лучшим бомбардиром лиги был.

    Думаю, это усиление. Дыбленко поехал в "Сочи", тонкостей не знаю — там уже были финансовые вопросы.

    Он двусторонний защитник — и в атаке здорово играет, и в большинстве, и в обороне.

    Длительный контракт? Чем больше игрок варится в команде, тем лучше. Спокойнее будет работать, зная, что у него длинный контракт.

    Наш стиль агрессивный, нацеленный не атаку, контроль шайбы. Зыков хорошо матч провёл, линия неплохо смотрелась. Будем искать оптимальные варианты», — сказал Брагин «Матч ТВ».

    СКА с 27 очками остался на 2-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 18 очками — 7-й на Востоке.

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