Третьяк объяснил перестановки тренеров в олимпийской и молодежной сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал переходс поста главного тренера молодежной сборной на должность главного тренера олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды).

В то же время «молодежку» возглавил Олег Браташ.

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам.

Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды.

Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — сказал Третьяк пресс-службе ФХР.

Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету.

В сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Специалист займётся подготовкой резерва для национальной команды.