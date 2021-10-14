Третьяк объяснил перестановки тренеров в олимпийской и молодежной сборной России

Владислав Третьяк Фото: globallookpress.com
В то же время «молодежку» возглавил Олег Браташ.
«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам.
Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды.
Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — сказал Третьяк пресс-службе ФХР.
Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету.
В сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Специалист займётся подготовкой резерва для национальной команды.