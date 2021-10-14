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    Третьяк объяснил перестановки тренеров в олимпийской и молодежной сборной России

    Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодежной сборной на должность главного тренера олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды).

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В то же время «молодежку» возглавил Олег Браташ.

    «Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам.

    Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды.

    Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — сказал Третьяк пресс-службе ФХР.

    Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счету.

    В сезоне 2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Специалист займётся подготовкой резерва для национальной команды.

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